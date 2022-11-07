علق مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، على المواجهة المرتقبة بين فريقه وفريق مانشستر يونايتد دور ملحق الدور ثمن النهائي ببطولة الدوري الأوروبي (2022-2003).

وأكد تشافي أنهم لم يكونوا محظوظين في القرعة لأنهم سيواجهون الأقوى، وهو مانشستر يونايتد، إلا أنهم سيسعون لتحقيق الفوز.

وأضاف أن مانشستر يونايتد لديه لاعبون كبار وإمكانيات فردية لكنهم سيركزون على المجموعة وسيحاولون تحليل المنافس، الذي لديه لاعب كبير وهو كريستيانو رونالدو.

يذكر أن مباراة الذهاب ستقام على كامب نو ملعب برشلونة يوم 16 فبراير المقبل، في حين تقام مباراة الإياب يوم 23 من الشهر نفسه على ملعب أولد ترافورد.