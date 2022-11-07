عرف خادم الحرمين الشريفين الأسبق الملك فهد بن عبدالعزيز (رحمه الله) باهتمامه بالمساجد.

وأمر الملك فهد بتجديد وتوسعة مسجد قباء وهو أول مسجد بني في الإسلام.

ووثق مقطع فيديو نادر لحظة إعادة افتتاح الملك فهد لمسجد قباء عام 1986م وبرفقته أخيه الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) وعدد من الأمراء والمسؤولين.