عرف خادم الحرمين الشريفين الأسبق الملك فهد بن عبدالعزيز (رحمه الله) باهتمامه بالمساجد.
وأمر الملك فهد بتجديد وتوسعة مسجد قباء وهو أول مسجد بني في الإسلام.
ووثق مقطع فيديو نادر لحظة إعادة افتتاح الملك فهد لمسجد قباء عام 1986م وبرفقته أخيه الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) وعدد من الأمراء والمسؤولين.
من مناقب #الملك_فهد_بن_عبدالعزيز (رحمه الله) اهتمامه بالمساجد، فقد أمر بتجديد وتوسعة مسجد قباء وهو أول مسجد بني في الإسلام، وحضر إعادة افتتاحه عام 1986م وبرفقته أخيه الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) وعدد من الأمراء والمسؤولين.#الفهد_روح_القيادة pic.twitter.com/cxWKPJipfT
— الملك فهد بن عبدالعزيز (@kfahadalsaud) November 7, 2022
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