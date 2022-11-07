شهدت قمة المناخ المنعقدة في مصر لقطات وعناق أخوي بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله.

كما تكرر المشهد ذاته بين ولي العهد ونظيره الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وذلك على هامش قمة ⁧مبادرة الشرق الأوسط الأخضر⁩ في شرم الشيخ.

يذكر أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصل اليوم الإثنين إلى شرم الشيخ وذلك من أجل المشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان في عناق أخوي مع ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله على هامش قمة ⁧#مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر⁩ في شرم الشيخ#محمد_بن_سلمان_في_شرم_الشيخ#الإخبارية pic.twitter.com/HKWb98tl2m — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 7, 2022