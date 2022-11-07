أكد الدكتور محمد الصبان مستشار النفط الدولي،أن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر توضح دور المملكة في حماية البيئة بزراعة 10 بليون شجرة في المناطق الصحراوية بالمنطقة.

وقال محمد الصبان: “المملكة تقوم بواجبها الدولي تجاه حماية البيئة، لكنها وحدها لا تكفي وهي ليست المسؤولة عن تلك المشكلة لكنها تراكمت عبر العقود الماضية بعد انتعاش اقتصاد الدول الصناعية”.

وتابع:”والمشكلة في مبدأ الملوث يدفع لكن نحن لا ننتظر من سيدفع لأن الأرض أرضنا والغلاف الجوي غلافنا ولابد من تكاتف دولي”.

د. محمد الصبان: المملكة تقوم بواجبها الدولي تجاه حماية البيئة، لكنها وحدها لا تكفي لابد من تكاتف دولي @sabbanms#محمد_بن_سلمان_في_شرم_الشيخ#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/z54nSax2pJ — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 7, 2022