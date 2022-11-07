تحدثت الفنانة شمس الكويتية للمرة الأولى عن معاناتها من مرض ارتفاع ضغط الدماغ المصاحب لإصابتها بداء كرون.

جاء ذلك بعدما كشفت شمس عن تعرضها للتنمر بسبب ظهورها بوزن زائد في لقاء قديم لها يعود لسنوات، مشيرة إلى أنها اكتسبت الوزن لمعاناتها من مرض ضغط الدماغ المرتفع ومن المصابين بداء كرون.

وروت شمس خلال مشاركتها في مساحة صوتية عبر تويتر تفاصيل معاناتها مع هذين المرضين وأعراضهما القاسية، مشيرة إلى أنها خضعت للعلاج اليومي بالكورتيزون في مرحلة مبكرة من عمرها.

أوضحت أنها بدأت تتغير في الحال من مراهقة رشيقة الوزن تبلغ 50 كيلو إلى شابة بوزن زائد وصل إلى 113 كيلو جرام، وهو ما جعلها عرضة للتنمر من الجميع.

وواصلت شمس الكويتية باكية: “كنت رفقة أمي في عيادة الطبيب المعالج عندما أعلمني بنتيجة صورة الأشعة، حيث قال بأني أعاني من ورم وارتفاع كبير في مياه الدماغ وعندها أعلمني الطبيب بوجوب خضوعي للعلاج بـإبر الكورتيزون وبضرورة إعطائي 6 إبر في اليوم الواحد”.

وأشارت إلى أن الطبيب صارحها بخطورة وضعها الصحي قائلة: “ٌقال لي ممكن أصاب بشلل حال لمس مبضع الطبيب النخاع الشوكي، في حال قررت إجراء عملية سحب السائل”.

وواصلت بكاءها وهي تروي صدمة والدتها بعد حديث الطبيب وخروجها مسرعة وحافية من عيادته قبل أن تتحدث عن معاناتها بعد تمكن المرض منها، وفقدانها الإدراك لمدة عام، بالإضافة إلى خسارتها علومها المعرفية المكتسبة من قراءة وكتابة ولغة.

وأوضحت أن الله أوحى لها بالعلاج الطبيعي المناسب لحالتها من خلال رؤية.