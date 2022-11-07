هدد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الإثنين، بوقف دائم لحسابات تويتر التي تنتحل صفة شخصيات أخرى.

وقال المالك الجديد للمنصة، إن تويتر سيعلق بشكل دائم أي حساب على منصة التواصل الاجتماعي ينتحل شخصية آخر.

وقال ماسك في تغريدة له: “من الآن فصاعدا، إن مستخدمي تويتر الذين يشاركون في انتحال للهوية دون الإشارة بوضوح إلى أنهم يستخدمون أحد حسابات “الساخرين”، سيواجهون التعليق بشكل دائم دون سابق إنذار.

وجاء تحذير ماسك بعد أن غير بعض المشاهير أسماء العرض الخاصة بهم على “تويتر” وليس أسماء حساباتهم وقاموا بالتغريد باسم إيلون ردا على قرار الملياردير بتقديم حسابات تم التحقق منها، وقام في نفس الوقت بتسريح جزء كبير من القوة العاملة.