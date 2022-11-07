لمح مانويل نوير، حارس مرمى المنتخب الألماني لكرة القدم وفريق بايرن ميونخ، بالاعتزال ، حيث قال إن بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر على الأرجح ستكون الأخيرة له.

وأوضح نوير “36 عاما” لمجلة “سبورتس إيلستراتيد” “لا تعلم أبدا، ولكني أفترض أنها ستكون آخر بطولة كأس عالم لي”

وأضاف نوير :لا أخشى من أن أقول إننا نريد أن نصبح أبطالا للعالم. نحن بحاجة للزخم الصحيح.

وستكون هذه هي المرة الرابعة التي يشارك فيها نوير في كأس العالم، وذلك بعد عام 2010 و2014، عندما فاز باللقب، و2018.

ومن المقرر أن يعلن المدير الفني هانسي فليك عن القائمة يوم الخميس المقبل ، ويبدأ المنتخب الألماني حملته في البطولة بمواجهة المنتخب الياباني يوم 23 نوفمبر.