أيد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دعوة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال ابن زايد: “بداية فخامة الرئيس نحن معك فيما صرحت به ونحتاج إلى سلام وحوار ووقف الحرب”.

وكان الرئيس المصري، دعا طرفي الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لإيقاف الحرب معربا عن استعداده للعب دور في هذا الشأن، قائلا: “أتكلم عن أزمة كبيرة تضرب العالم ولها تأثير على معظم دول العالم إن لم يكن كل دول العالم وهنا أتحدث عن الأزمة الروسية الأوكرانية”.

وأضاف الرئيس السيسي: “أود أن أوجه نداء إن سمحتم لي بكم ومعكم من أجل أن تتوقف هذه الحرب”.