التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ، اليوم، دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون السعودي الباكستاني في مختلف المجالات، والجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وعدد من المسئولين في الحكومة الباكستانية.

#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يلتقي رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، ويبحثان أوجه التعاون السعودي الباكستاني في مختلف المجالات، والجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي.#مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر #واس pic.twitter.com/ILQuYlZwPz — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 7, 2022

والتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ، اليوم، رئيسة وزراء الجمهورية التونسية السيدة نجلاء بودن.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود المبذولة بشأن خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ومكوناتها.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وعدد من المسئولين في الحكومة التونسية.

#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يلتقي رئيسة وزراء الجمهورية التونسية، ويستعرضان العلاقات الثنائية، والجهود المبذولة بشأن خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ومكوناتها.#مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر#واس pic.twitter.com/oYKj7RHM0B — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 7, 2022

والتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ، اليوم، فخامة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان.

وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وفرص تطويره في مختلف المجالات.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين في الحكومة السودانية.