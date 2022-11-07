قالت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين أنهم مستعدون لأي سيناريو أو رد فعل روسي بعد طلبهم الانضمام للناتو، كما أدانت انتهاكات إيران ضد المتظاهرين السلميين

وأوضحت رئيسة وزراء فنلندا ” نقف بجانب المرأة الإيرانية ونريد العدالة للمرأة في كل مكان”، بحسب العربية

وتابعت رئيسة وزراء فنلندا ‘ أزمة الطاقة تؤثر على فنلندا بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لا نعتمد بشكل كبير على روسيا في الطاقة على عكس دول أخرى”

وأضافت رئيسة وزراء فنلندا “مستعدون لأي سيناريو أو رد فعل روسي بعد طلبنا الانضمام للناتو”، مشيرة إلى أنهم لم يواجهوا تهديدات عسكرية روسية حتى اللحظة

وأردفت رئيسة وزراء فنلندا ” قررنا الانضمام للناتو بعد ما فعلته روسيا في أوكرانيا ، جاهزون لاحتمال الحرب الإلكترونية أو المعلومات المضللة ‘

وأكدت مارين أن فنلندا قررت الانضمام للناتو لضمان عدم تكرار ما يحدث الآن في أوكرانيا .