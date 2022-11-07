كشف مشعل العقيل، استشاري الطب النفسي، تفاصيل واقعة تكسير الطلاب للصحون في فرع جامعة الملك سعود بالأحساء.
ولفت إلى أن ذلك تم بناء على اجتهاد من أحد الطلاب الذين اشرفوا على تنظيم فعالية وهي محاضر عن “التوازن بين الحياة الاجتماعية والحياة الأكاديمية”.
وأضاف أن الطالب المسؤول عن ذلك فعلها من أجل جذب الانتباه للمحاضرة إلا أن الاجتهاد لم يكن موقف حينها، وتم استدعاء المسؤولين حينها وأخذ أفادتهم حول ما تم.
الواقعة في جامعة الملك سعود..
د. مشعل العقيل يكشف تفاصيل المقطع المنتشر لمجموعة من الطلاب وهم يقومون "بتكسير صحون" بحجة إزالة الضغوطات وتحسين الصحة النفسية @AlaqeelMe@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/wfCKq6I71S
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) November 7, 2022
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