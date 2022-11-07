أوضح أنس الحجي الخبير الدولي في أسواق الطاقة، أن العرب عرفوا النفط قبل الإسلام، وسمته نفط وقار وقطران وأسماء مختلفة.

وقال الحجي خلال برنامج “في الصورة”: “أول استثمار بالنفط كان في عهد العباسيين وكان له استخدامات متعددة منها طبية وصناعية فأصبح له قيمة في السوق وكان الإقبال عليه كبيرا فتم وضع أنظمة له لإدارة النفط وكان أول كيان قانوني لللاستثمار في النفط كان في عهد العباسيين”.

وأضاف: “الأمريكيون يقولون اكتشفنا النفط وهذا النفط لنا، لكن تاريخيا الحقيقة عكس ذلك”.

أمريكا ليست الأولى..

د.أنس الحجي (الخبير الدولي في أسواق الطاقة) يروي تاريخ اكتشاف النفط، وأول دولة اكتشفته، والمدينة التي غيرت تاريخ البشرية بصناعة النفط @almodifer#حروب_الطاقة_في_الصورة pic.twitter.com/0uTJ0xA6tf — روتانا خليجية (@Khalejiatv) November 7, 2022