روى أنس الحجي الخبير الدولي في أسواق الطاقة قصة إطلاق شركات البترول الأمريكية لقب “الشيخ الأحمر” على الوزير السابق عبدالله الطريقي.

وقال الحجي خلال برنامج “في الصورة”: “هناك عدة نظريات حول الموضوع، وحاولت الشركات تشويه سمعته وطلعت شائعات كثيرة والإعلام الغربي ساعدهم فانتشرت فكرة أنه الشيخ الأحمر ولكنهم كانوا أرادوا التخلص منه”.

وتابع: “الغريب في الأمر أن الواقع عكس ذلك، واحتفل الامريكيون به في 1960 عندما جاء في مؤتمر المنتجين المستقلين في تكساس ومدوا له البساط الأحمر لأنه أعلن عن إنشاء أوبك وتعاملوا معه كمنقذ لصناعة النفط العالمية”.

وفي سياق آخر، تحدث الحجي عن الصراع الدائم الذي كان بين وزير المالية عبدالله بن سليمان وشركات البترول الأمريكية العاملة في المملكة، موضحا أن الأمريكيين بشكل عام كانوا يكرهونه كرها شديدا فيما تميز بن سليمان بالذكاء وقلة الكلام

فضح سرقات الأمريكان بأوراقهم، وكانوا يكرهونه..

د.أنس الحجي يتحدث عن الصراع الدائم الذي كان بين وزير المالية "عبدالله بن سليمان" وشركات البترول الأمريكية العاملة في المملكة @almodifer#حروب_الطاقة_في_الصورة pic.twitter.com/PELevL4nbk — روتانا خليجية (@Khalejiatv) November 7, 2022