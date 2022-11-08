استعرض د. إبراهيم العريفي ، المشرف على مختبر جودة العسل، عينات من العسل المغشوش الموجودة بالأسواق السعودية والمنتشرة مع الباعة الجائلين.

وعرض “العريفي” خلال ظهوره في برنامج الشارع السعودي على قناة السعودية منتج من سكر من مكان في باريس من مصنع لحلاوة النعناع، وكذلك جلوكوز تجاري بحت ليس له علاقة بالنحل وغيرها لافتاً إلى أنها تباع على أنها عسل نحل.

ولفت العريفي إلى أن العسل المحلي يغطي 14% من السوق، و85% منه مستورد متحدثاً عن نظرية المؤامرة على سوق العسل بالمملكة.