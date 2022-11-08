كشف المستشار القانوني أحمد الشيخي أن إدواردو رفع قضية جديدة ضد الأهلي.
وأضاف “الشيخي” لقناة “SSC” : اضطر الأهلي لإنهاء العقد بعد الهبوط، ولكنه لم يلتزم بدفع التعويض في وقته.
وتابع مؤكداً أن الأهلي وافق الآن على صلح اقترحه الفيفا، مشيداً بهذه الخطوة؛ لأن الهدر المالي بالأندية “يحز في النفس” .
🚨FIFA
– قضية جديدة ضد #الأهلي يرفعها إدواردو
– اضطر الأهلي لإنهاء العقد بعد الهبوط، ولكنه لم يلتزم بدفع التعويض في وقته
– نؤكد أن الأهلي وافق الآن على صلح اقترحه الفيفا، ونشيد بهذه الخطوة؛ لأن الهدر المالي بالأندية "يحز في النفس"
بالتوفيق#برا_18 #SSCpic.twitter.com/bjDEi7V0AL
— أحمد الشيخي — Ahmed Alshikhy (@ahmed9639) November 7, 2022
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