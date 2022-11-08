كشف المستشار القانوني أحمد الشيخي أن إدواردو رفع قضية جديدة ضد الأهلي.

وأضاف “الشيخي” لقناة “SSC” : اضطر الأهلي لإنهاء العقد بعد الهبوط، ولكنه لم يلتزم بدفع التعويض في وقته.

وتابع مؤكداً أن الأهلي وافق الآن على صلح اقترحه الفيفا، مشيداً بهذه الخطوة؛ لأن الهدر المالي بالأندية “يحز في النفس” .