كشفت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن (الرياض، المدينة المنورة، الدمام، جدة، الأحساء).
وأشارت إلى الوظائف الشاغرة وتشمل:
1- مرافق مرضى (3 وظائف): مكان العمل (الرياض، المدينة المنورة)، وشهادة الثانوية العامة أو الدبلوم، و لا تشترط الخبرة لحملة الدبلوم أو خبرة لا تقل عن سنة لحملة الثانوية.
2- ممارس مكافحة العدوى (5 وظائف): مكان العمل (الرياض، المدينة المنورة، الأحساء).
3- مُراقب ثاني – تشغيل الخدمات الغذائية (وظيفتان):
– مكان العمل (الدمام).
4- مُشرف الصيدلة السريرية:مكان العمل (المدينة المنورة).
5- أخصائي علاج إشعاعي (وظيفتان): مكان العمل (جدة).
6- مفتش صحة البيئة (3 وظائف):مكان العمل (الرياض، الدمام، جدة).
7- وظائف تمريض (الرياض).
8- وظائف طبية – 18 وظيفة (جدة، الرياض، المدينة المنورة، الدمام).
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