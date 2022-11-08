كشفت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن (الرياض، المدينة المنورة، الدمام، جدة، الأحساء).

وأشارت إلى الوظائف الشاغرة وتشمل:

1- مرافق مرضى (3 وظائف): مكان العمل (الرياض، المدينة المنورة)، وشهادة الثانوية العامة أو الدبلوم، و لا تشترط الخبرة لحملة الدبلوم أو خبرة لا تقل عن سنة لحملة الثانوية.

2- ممارس مكافحة العدوى (5 وظائف): مكان العمل (الرياض، المدينة المنورة، الأحساء).

3- مُراقب ثاني – تشغيل الخدمات الغذائية (وظيفتان):

– مكان العمل (الدمام).

4- مُشرف الصيدلة السريرية:مكان العمل (المدينة المنورة).

5- أخصائي علاج إشعاعي (وظيفتان): مكان العمل (جدة).

6- مفتش صحة البيئة (3 وظائف):مكان العمل (الرياض، الدمام، جدة).

7- وظائف تمريض (الرياض).

8- وظائف طبية – 18 وظيفة (جدة، الرياض، المدينة المنورة، الدمام).

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