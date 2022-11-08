كشفت الفنانة عفاف شعيب أنها كانت ترتبط بعلاقة قوية وجيدة مع الفنان الراحل أحمد زكي، مشيرة إلى أن هيثم ابن أحمد زكي كان يناديها بعمتو.

وأشارت عفاف شعيب، إلى أن الراحل أحمد زكي كان منبوذا لدى الكثير، وكان هناك أستاذ من أساتذة معهد الفنون المسرحية الكبار قال له ذات مرة “أنت يا بني جاي المعهد تعمل إيه .. وتهبب إيه .. انت تروح تشتغل فى أي ورشة”.

القاوتابعت:”الراحل أحمد زكي جلس فى مكان بمفرده بعد سماع تلك الكلمات المؤلمة وبكى بحرقة، وعندما رأته في تلك الحالة ذهبت إليه تواسيه، و كان ذلك في بداية السنة الأولى بالمعهد”.