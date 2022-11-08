طلب مستخدمو منصة “تويتر” في مختلف أنحاء العالم من مالك “تويتر” الجديد إيلون ماسك، حذف حساب السفاح الكبير المرشد الإيراني علي خامنئي، بسبب قمع الشعب الإيراني ودعم المنظمات الإرهابية في المنطقة وكذلك استخدام المنصة كوسيلة لنشر الكراهية في العالم.

يذكر أن إيران تشهد احتجاجات المطالبة بإسقاط النظام الإيراني، وانطلقت هذه الاحتجاجات منذ أكثر من شهرين على خلفية مقتل الفتاة الشابة مهسا أميني بعد دخولها في غيبوبة عقب تعرضها للعنف والتعذيب على يد الشرطة الإيرانية في طهران.

ورغم محاولات القمع الوحشية التي تمارسها قوات النظام الإيراني إلا أن المتظاهرون ما زالوا يتمسكون بالمطالبة بحقوق وحريات حرموا منها في موجة احتجاجات هي الأولى من نوعها.