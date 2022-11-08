ظهر معمم تابع لملالي إيران الإرهابي وهو يدخل في جدال مع سيدة محجبة أمام أحد البازارات ليكشف جانبًا من جوانب أهداف وعقيدة نظام الملالي.

وصرخ المعمم (كما يسمى في إيران)، في وجه السيدة، قائلا:” هل تريدون أن تغيروا المجتمع وأنتي كنتي تحت رغبتنا طوال أكثر من٤٠ عامًا؟!”.

ومارس النظام الصفوي الذي حكم إيران طوال ٤٣ عاما التظليل ونشر الرذيلة باسم الدين ويومًا بعد آخر ينكشف تظليل هذا النظام الهدام.

يذكر أن إيران تشهد احتجاجات المطالبة بإسقاط النظام الإيراني، وانطلقت هذه الاحتجاجات منذ أكثر من شهرين على خلفية مقتل الفتاة الشابة مهسا أميني بعد دخولها في غيبوبة عقب تعرضها للعنف والتعذيب على يد الشرطة الإيرانية في طهران.

ورغم محاولات القمع الوحشية التي تمارسها قوات النظام الإيراني إلا أن المتظاهرون ما زالوا يتمسكون بالمطالبة بحقوق وحريات حرموا منها في موجة احتجاجات هي الأولى من نوعها.