أعلنت شركة تمكين للتقنيات (Tamkeen)، عن توفر وظائف عن بعد للعمل بمجال خدمة العملاء لحملة الثانوية فما دون، الدبلوم والبكالوريوس للسعوديين فقط، وفقاً للمسميات والشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
– ممثل خدمة العملاء
(CUSTOMER CARE REPRESENTATIVE)
الشروط:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– مهارات تواصل ممتازة.
– مهارات الاتصال.
– إيجاده اللغة الإنجليزية.
– مهارات مايكروسوفت اوفيس.
– مهارات حل المشكلات.
– الإلمام بمهارات خدمة العملاء.
– المرونة للعمل في مناوبات متغيرة.
طبيعة العمل:
– ثمان ساعات يوميا.
– خمسة أيام عمل في الأسبوع.
– أوقات عمل مجدولة ألياً ومتغيرة (مرنة).
– توفير متطلبات العمل من قبل الشركة.
– العمل عن بُعد (من المنزل).
– تدريب قبل الالتحاق بالعمل.
وأوضحت أنه يمكن التقديم على وظائف خدمة عملاء عن بُعد، عبر بوابة التوظيف الرسمية لشركة تمكين.
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