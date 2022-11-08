أعلنت شركة تمكين للتقنيات (Tamkeen)، عن توفر وظائف عن بعد للعمل بمجال خدمة العملاء لحملة الثانوية فما دون، الدبلوم والبكالوريوس للسعوديين فقط، وفقاً للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– ممثل خدمة العملاء

(CUSTOMER CARE REPRESENTATIVE)

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– مهارات تواصل ممتازة.

– مهارات الاتصال.

– إيجاده اللغة الإنجليزية.

– مهارات مايكروسوفت اوفيس.

– مهارات حل المشكلات.

– الإلمام بمهارات خدمة العملاء.

– المرونة للعمل في مناوبات متغيرة.

طبيعة العمل:

– ثمان ساعات يوميا.

– خمسة أيام عمل في الأسبوع.

– أوقات عمل مجدولة ألياً ومتغيرة (مرنة).

– توفير متطلبات العمل من قبل الشركة.

– العمل عن بُعد (من المنزل).

– تدريب قبل الالتحاق بالعمل.

وأوضحت أنه يمكن التقديم على وظائف خدمة عملاء عن بُعد، عبر بوابة التوظيف الرسمية لشركة تمكين.