تحدثت وسائل إعلام بريطانية، عن أسماء أبرز المستثمرين المرشحين لشراء ليفربول.

وجاء ذلك بعدما أعلنت مجموعة فينواي سبورتس الأمريكية المالكة للنادي الإنجليزي، أنها ستأخذ في الاعتبار إتاحة الفرصة لمساهمين جدد.

وشملت القائمة أسماء 5 مليارديرات مرشحين لشراء ليفربول، منهم السير جيم رادكليف، الذي تقدر ثروته بنحو 15 بليون يورو، ويمتلك فريق نيس الفرنسي، ولوزان السويسري، كما دخل في صراع شراء نادي تشيلسي، لكنه خسر الصفقة لصالح الأمريكي تود بويلي.

ويعتبر رجل الأعمال التركي، موشين بايراك، الذي تقدر ثروته بحوالي 8 بليون يورو، من الشخصيات البارزة التي قد تشتري ليفربول، وكان اقترب بشدة من شراء تشيلسي أيضاً.

وجاء في القائمة أيضًا رجل أعمال الأمريكي ولاعب البيسبول السابق، بيلي بين، ويمتلك بالفعل نسبة 11% من أسهم ليفربول، وهو ما يقربه من شراء النسبة المعروضة للبيع، ويعتبر الاسم الأقرب لشراء النادي، بعد أن قدر الصفقة بنفسه، بنحو 3 بليون يورو.

أما الاسم الأكثر شهرة بين فئة رجال الأعمال في الفترة الأخيرة هو الأمريكي إيلون ماسك، خاصة بعدما أصبح مالكاً لمنصة تويتر، إضافة لامتلاكه شركتي تيسلا، وسبيس إكس، وتقدر ثروة ماسك بحوالي 175 بليون يورو.

كما تم وضع أسمه بين هذه اللائحة، بناءً على تفكيره السابق في شراء نادي مانشستر يونايتد، في وقت سابق من هذا العام.