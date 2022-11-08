كشفت شركة سمسا للشحن (SMSA)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للعمل بعدة مجالات مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضحت الشركة إن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- مدقق الجودة.

‏(Quality Auditor)

– يضمن المدقق أن العمليات والخدمات التنظيمية ونتائجها تتوافق مع متطلبات ISO والمعايير الأخرى بالإضافة إلى متطلبات العملاء والحكومات والشركات (نظام إدارة الجودة).

2- مصمم جرافيك.

‏(Graphic Designer)

– مسئول عن تطوير التصاميم وفقًا لإرشادات أفضل الممارسات والتزام الشركة بإرشادات دليل العلامة التجارية.

3- تنفيذي تسويق.

‏(Marketing Executive)

– مسئول عن تخطيط وتطوير وتنسيق تنفيذ البرامج الترويجية لدعم خطة التسويق وأهداف الشركة.

4- مهندس صناعي.

‏(Industrial Engineer)

– مسئول عن تخطيط وتصميم وتحسين العمليات وسير العمل والطرق والمرافق والموارد لأعمال ومشاريع الشركة القائمة والجديدة.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم يتم من خلال إرسال، السيرة الذاتية على البريد التالي:

[email protected]