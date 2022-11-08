كشفت شركة سمسا للشحن (SMSA)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للعمل بعدة مجالات مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.
وأوضحت الشركة إن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- مدقق الجودة.
(Quality Auditor)
– يضمن المدقق أن العمليات والخدمات التنظيمية ونتائجها تتوافق مع متطلبات ISO والمعايير الأخرى بالإضافة إلى متطلبات العملاء والحكومات والشركات (نظام إدارة الجودة).
2- مصمم جرافيك.
(Graphic Designer)
– مسئول عن تطوير التصاميم وفقًا لإرشادات أفضل الممارسات والتزام الشركة بإرشادات دليل العلامة التجارية.
3- تنفيذي تسويق.
(Marketing Executive)
– مسئول عن تخطيط وتطوير وتنسيق تنفيذ البرامج الترويجية لدعم خطة التسويق وأهداف الشركة.
4- مهندس صناعي.
(Industrial Engineer)
– مسئول عن تخطيط وتصميم وتحسين العمليات وسير العمل والطرق والمرافق والموارد لأعمال ومشاريع الشركة القائمة والجديدة.
وأشارت الشركة إلى أن التقديم يتم من خلال إرسال، السيرة الذاتية على البريد التالي:
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