أفادت مصادر صحفية بأنه من المتوقع أن تتعافى أرباح البنوك الخليجية خلال العام الحالي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المملكة تقود التسارع في نمو الإقراض بدول الخليج، لافتة أن حجم الإقراض في البنوك الخليجية ارتفع بنسبة 9.5% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الحالي.

ويُشار إلى أن المملكة سجلت ارتفاعاً بصافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2022 على أساس سنوي، وسط زيادة بأرباح جميع البنوك المدرجة بالقطاع، بقيادة البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي، اللذين حققا أعلى صافي ربح، بالإضافة إلى بنك «ساب» الذي حقق أعلى نمو أرباح بنسبة 100%.

وارتفعت أرباح البنوك في المملكة بنسبة 22.76% خلال الربع الثالث من عام 2022، وبزيادة تعادل 3.06 مليار ريال عن صافي أرباح الربع المماثل من عام 2021.

وفي السياق ذاته، حققت 10 بنوك مدرجة بالقطاع أرباحاً صافية بلغت قيمها 16.5 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة في الربع الثالث من عام 2022، مقابل صافي ربح بلغ 13.44 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

كما ارتفعت أرباح البنوك المدرجة على أساس ربعي بنسبة 9.3% خلال الربع الثالث من عام 2022 مقارنة مع أرباح الربع الثاني الذي بلغت خلاله 15.1 مليار ريال.