أقدمت سيدة عجوز في الصين على التخلص من حياتها بسبب كورونا؛ بسبب حالتها النفسية السيئة.

ووثق مقطع فيديو صرخات فتاة صينية؛ بعد أن تخلصت أمها العجوز من حياتها بسبب كورونا.

وظهرت الفتاة وهى تبكي على إزهاق أمها لروحها بسبب حالتها النفسية السيئة؛ نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.

وتفصيلا، كانت السيدة تعاني من اضطراب القلق وتتناول له أدوية منذ عام 2019، حيث أعربت ابنة السيدة لمدير المستشفي الصحية عن مخاوفها كون والدتها تعاني من انهيار عقلي.

واتصلت ابنة السيدة مرة أخرى مع تدهور حالتها، وطلبت الابنة من مدير المبنى الاتصال بالخط الساخن للطوارئ، رد عليها: “اتصلي بهم بنفسك، أنا مشغول”.

كما أشارت إلى أنه لم يأت أحد للاطمئنان على السيدة وانج أو ابنتها حتي قفزت السيدة من نافذة غرفة النوم في شقتها؛ وذلك بعد أن دخلت ابنتها غرفة المعيشة لشحن هاتفها.