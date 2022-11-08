أعلنت السلطات المغربية القبض على فتاة قاصر يشتبه بتورطها في جريمة قتل طالب مشهور على منصة “تيك توك”، والذي عُثر على جثته في مدينة طنجة قبل أيام.

وتم توقيف فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطها بارتكاب جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت، والذي راح ضحيته الطالب.

كما بدأ التحقيق معها للوقوف على أسباب ودوافع العمل الإجرامي، فيما ألقي القبض على أحد أفراد الفتاة، حيث يشتبه بتورطه في عدم التبليغ عن جناية، وإتلاف أداة الجريمة وبعض العائدات الإجرامية.

وكان قد تم العثور على جثة الطالب المغربي ويدعى أنور العثماني، مقتولا في منزل يقطنه بمفرده بمدينة طنجة، حيث ظهرت على جثته آثار عدة طعنات.