لقى لاعب نادي كفرنجة لكرة اليد عادل بكر عطاري، مصرعه بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، مساء أمس الاثنين، خلال مباراة فريقه أمام السلط ببطولة كأس الأردن لكرة اليد.

وتفصيلاً، تعرض لاعب المنتخب الوطني الأردني لكرة اليد ونادي كفرنجة عادل بكر عطاري لأزمة قلبية حادة أدت إلى توقف قلبه أثناء مشاركته مع ناديه أمام نادي السلط أمس الاثنين في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب ضمن بطولة كأس الأردن.

وعلى الفور نقل اللاعب إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة اليوم، فيما أكد رئيس نادي كفرنجة عماد فريحات، سوء الحالة الصحية لدى اللاعب، بعدما سقط أرضا بصورة مفاجئة خلال المباراة التي جمعت فريقه مع السلط، الأمر الذي استدعى تدخل المسعفين من الفريقين إلى جانب تدخل مسعفين آخرين على المدرجات.

والجدير بالذكر أن الاتحاد الأردني لكرة اليد أجرى كافة الإجراءات المتعلقة بإدخال اللاعب إلى المستشفى، بمتابعة من وزير الشباب والرياضة الذي حضر شخصيًا الى المستشفى واللجنة الأولمبية ومن رئيس وأعضاء الاتحاد الذين أمضوا ليلة الأمس مع أهل اللاعب وأسرة نادي كفرنجة والأندية الأخرى في المستشفى لمتابعة حالة اللاعب.