أعلنت الشركة الوطنية لحلول الأعمال، عن توفر وظائف شاغرة بالرياض في مجال “خدمة العملاء”، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

1- مُمثل مركز الاتصال:

– درجة البكالوريوس أو درجة الدبلوم.

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال خدمة العملاء أو مجال مراكز الاتصال.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

2- قائد فريق مركز الاتصال:

– درجة البكالوريوس.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال خدمة العملاء أو مجال مراكز الاتصال.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

كما أوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/04/14هـ الموافق 2022/11/08م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

ويتطلب التقديم إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة.