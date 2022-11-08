أعلنت الشركة الوطنية لحلول الأعمال، عن توفر وظائف شاغرة بالرياض في مجال “خدمة العملاء”، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:
الوظائف:
– درجة البكالوريوس أو درجة الدبلوم.
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال خدمة العملاء أو مجال مراكز الاتصال.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– درجة البكالوريوس.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال خدمة العملاء أو مجال مراكز الاتصال.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
كما أوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/04/14هـ الموافق 2022/11/08م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
ويتطلب التقديم إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة.
التعليقات
اترك تعليقاً