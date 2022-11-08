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الثلاثاء8 نوفمبر

كيف تختار سخان المياه بعناية ؟.. أخصائي جودة يجيب

منذ 34 دقيقة
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تحدث عبدالله الشهري أخصائي جودة وفني مختبر بالهيئة السعودية للمواصفات والجودة، عن كيفية اختيار سخان المياه بعناية مع دخول فصل الشتاء.

وتفصيلا، قال “الشهري” في حديثه: “قبل فصل الشتاء يفضل القيام بعملية صيانة للسخان الكهربائي، للتأكد من جودة عمله والتأكد من أنه خالي من المخاطر والمشاكل، كما يجب أن يكون السكان مطابق للمواصفات والمقاييس والجودة، وحاصل على علامة الجودة”.

أما عن جهود مختبر الهيئة، أضاف: “المختبر أرض الميدان للتأكد من سلامة وأمان المنتجات الكهربائية للمواطن والمقيم، فيتم للتأكد من جودتها وتوضع عليه علامة الجودة”، بحسب قناة “السعودية”.

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