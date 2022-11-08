كشفت شركة المراعي عبر موقعها الرسمي ( بوابة التوظيف ) عن توفر فرص وظيفية شاغرة للجنسين.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1. مشرف مبيعات

المؤهلات والخبرة المطلوبة:

– دبلوم جامعي / تحت التخرج.

– سنوات من الخبرة الإشرافية في بيئة مبيعات الشاحنات، وغيرها.

2. فني محاسبة (مبيعات)

المؤهلات والخبرة المطلوبة:

– حاصل على شهادة في المحاسبة.

– سعودي الجنسية.

– ما لا يقل عن سنة واحدة أو أكثر من الخبرة.

– عملت في بيئة معالجة البيانات الإلكترونية، وغيرها.

وأفادت بأن الوظائف الأخرى المتاحة هي:

موظف موارد بشرية (مبيعات)

وظائف اخري متاحة

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محلل SAP الوظيفي (الشركات)

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محلل أعمال (مبيعات)، وغيرها

وللتقديم على الوظائف يرجى زيارة الرابط التالي: هنا