جوزيف بلاتر: اختيار قطر لاستضافة كأس العالم كانت غلطة

صرح جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السابق، بأن اختيار قطر لاستضافة بطولة كأس العالم خلال نسختها المقبلة كان غلطة.

وتفصيلا، قال “بلاتر” في تصريحاته: “نأسف على اختيار قطر لاستضافة كأس العالم بسبب الأمور المثيرة للجدل بشأن قضايا حقوق الإنسان والمناخ”.

وتابع: “كرة القدم وكأس العالم أكبر من أن تستضيفها دولة صغيرة مثل قطر، لقد كان اختيارا خاطئا وكنت مسؤولا عنه كرئيس للفيفا”.

وأضاف: أرادت اللجنة التنفيذية للفيفا منح روسيا كأس العالم 2018 وكأس 2022 للولايات المتحدة، وكانت ستكون بادرة سلام لو كان هذان الخصمان السياسيان قد نظما كأس العالم واحدا تلو الآخر، ولكن الأصوات دفعت قطر لاستضافة البطولة بعد روسيا”.

تجدر الإشارة إلى أن بطولة كأس العالم ستقام خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا، قبل أن يتم زيادة عدد تلك المنتخبات إلى 48 بداية من نسخة عام 2026.