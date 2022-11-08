هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف شاغرة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، وفقاً للشروط والمسميات التالية:

المسميات الوظيفية:

– مدير إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات

– مدير مكتب خدمة تكنولوجيا المعلومات

مدير البرنامج

– مهندس رئيسي لعمليات النظام / قاعدة البيانات

– أخصائي رئيسي في إدارة الطلب على تكنولوجيا المعلومات

– أخصائي قيادة ضمان جودة تكنولوجيا المعلومات

– أخصائي رئيسي في تحليل أعمال تكنولوجيا المعلومات

وأوضحت أنه يمكن التقدم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على رابط الموقع .