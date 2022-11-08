هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف شاغرة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، وفقاً للشروط والمسميات التالية:
المسميات الوظيفية:
– مدير إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات
– مدير مكتب خدمة تكنولوجيا المعلومات
مدير البرنامج
– مهندس رئيسي لعمليات النظام / قاعدة البيانات
– أخصائي رئيسي في إدارة الطلب على تكنولوجيا المعلومات
– أخصائي قيادة ضمان جودة تكنولوجيا المعلومات
– أخصائي رئيسي في تحليل أعمال تكنولوجيا المعلومات
وأوضحت أنه يمكن التقدم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على رابط الموقع .
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