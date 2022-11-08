أفاد خبراء الأمن السيبراني بأن هناك مجموعة خطيرة من التطبيقات على أندرويد، مليئة بالفيروسات.

وأكد الخبراء أنهم عثروا على أربعة تطبيقات تخفي جزءًا من البرامج الضارة المعروفة باسم HiddenAds.

ويُشار إلى أن المخترقون السيبرانيون يخترقون “تكتيك المماطلة” في البداية لاستدراج المستخدم إلى شعور زائف بالأمان؛ ولذلك لن تلاحظ أي خطأ على الفور، ما يجعلك أقل ميلاً للشك في التطبيق وحذفه.

وكشفت شركة Malwarebytes، التي تعمل على فحص ومكافحة البرمجيات الخبيثة، الحيلة الأخيرة، حيث يتضمن أحدها محتوى للبالغين ويؤدي إلى صفحات تصيد، لإخبار المستخدم بأنه تعرض إلى فيروس أو بحاجة إلى إجراء تحديث، ويتم فتح علامات التبويب سرًا في الخلفية، حتى عندما يكون جهازك مقفلا.

وشددت الشركة التحذير على أنه عندما يفتح المستخدم قفل أجهزته، يفتح كروم بأحدث موقع، ويتم فتح علامة تبويب جديدة بموقع جديد بشكل متكرر، ونتيجة لذلك، فإن إلغاء قفل هاتفك بعد عدة ساعات يعني إغلاق علامات تبويب متعددة، وسيكون سجل متصفح المستخدمين أيضا قائمة طويلة من مواقع التصيد الاحتيالي السيئة”.

وأوضحت أن التطبيقات التي تحتوي على البرامج الضارة HiddenAds. هي:

– Bluetooth Auto Connect

– Bluetooth App Sender

– Driver: Bluetooth, USB, Wi-Fi

– Mobile Transfer: smart switch