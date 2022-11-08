أثار المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطرح سؤلاً عن المدة التي يحتاجها نادي النصر ليحقق إنجازات الهلال.
وقال ” الصرامي” في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر : ” كم من الزمن يحتاج نادينا، نادي النصر لبلوغ ما حققه نادي الهلال الشقيق”
وأضاف : ” النصر لم يعد بحاجة لصوت مشجع متعصب احترف لغة الشتم والتطاول واتهام عباد الله لتبرير إخفاقات ناديه.”
وتابع:” النصر لم يعد بحاجة لمغرد وإعلامي”يبيع” الوهم والتدليس، نادينا يحتاج عمل احترافي.”
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