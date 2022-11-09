وجه المنتج البحريني محمد الترك، اتهاما لزوجته السابقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، وأسرتها حرمانه من رؤية ابنتيه ليلى روز وغزل بعد انفصالها منذ أيام.

وشارك محمد الترك، صورة جمعت بينه وبين ابنتيه ليلى روز وغزل من طليقته دنيا بطمة، متهما إياها بحرمانه منهن.

وبعث محمد الترك، رسالة قاسية لدنيا بطمة وأسرتها، معلقا على الصورة، قائلا:”حرمتوني هالضحكة الله يحرم لكم العزيز عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل ووكّلت أمري لله أبي بناتي”.

وكان المنتج البحريني محمد الترك، أعلن انفصاله رسميًا عن الفنانة المغربية دنيا بطمة، قائلًا: الحشرات سبب في انفصالي عن دنيا بطمة روجوا الإشاعات عني والذي أدى إلى انفصالنا.