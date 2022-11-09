نشر الفنان إيهاب فهمي صورة له أثناء تأديه مناسك العمرة، والتي نالت إعجاب جمهوره.

وبدا إيهاب فهمي أمام الكعبة بصحبة زوجته، معلقا:”الحمد لله الذى تتم بنعمته الصالحات، اللهم تقبل”.

وكان برنامج “السفيرة عزيزة” استضاف الفنان إيهاب فهمي وزوجته يسرا، للحديث عن قصة حبهما وزواجهما، وعن مشواره الفني، قائلا:”قابلت وزوجتي يسرا أول مرة في انتخابات نقابة المهن التمثيلية، وكنت أول مرة أشارك في هذه الإنتخابات، وقبل إعلان النتيجة سألتني (أنت قلقان من إيه أنت هتنجح وتكتسح وكان هذا اللقاء أول شرارة لحبنا).