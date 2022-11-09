تعرض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لموقف محرج خلال مؤتمر المناخ كوب27 اليوم الأربعاء.

وبدأ غوتيريش بالقراءة من الخطاب الخطأ، قبل أن يتدارك الموقف ضاحكا ويبدأ في إلقاء الخطاب الصحيح.

وكان من المقرر أن يلقي غوتيريش الكلمة الافتتاحية لجلسة في القاعة العامة الرئيسية للمؤتمر المنعقد في منتجع شرم الشيخ بمصر مع نائب الرئيس الأمريكي السابق آل جور حول تتبع انبعاثات الكربون.

وقال: “العالم يخسر السباق في مواجهة أزمة المناخ، لكنني متفائل لوجودكم. إنكم لا تتوانون في مساءلة صناع القرار”، قبل أن يتوقف ويتصفح الأوراق أمامه،ليقول ضاحكا “أعتقد أنهم أعطوني الخطاب الخطأ”.