قال حمود الحربي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إنه تم رفع الطاقة الاستيعابية بنقاط التفتيش في منفذ سلوى، وكذلك زيادة كبائن الجوازات للظهور بمظهر لائق خلال فترة منافسات كأس العالم التي ستنطلق في قطر.

وأكد أنه سيكون هناك بث مباشر خلال فترة المونديال للحركة في منفذ سلوى ليتمكن المشجع من مشاهدة الوقت المناسب للحضور إلى المنفذ وتفادي أوقات الذروة.

ونوه بأن “الجواز السعودي” هو الوثيقة المطلوبة للمغادرة إلى قطر خلال فترة المونديال، وذلك وفقاً للإجراءات مع الجهات ذات العلاقة المعمول فيها.