كشف الشاعر محمد السكران، حقيقة ماتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بشأن إصابته بورم سرطاني، مبيناً أن ماحدث له “عارض بسيط”.

وألقى السكران قصيدة شعرية، في وقت سابق وصف فيها معاناته من مرض، ولكن لم يكشف تفاصيله، ما أثار حالة من الشكوك والتكهنات حول إصابته بمرض خطير.

وكتب محمد السكران: “شكرًا لكل مَن سأل، غمرتني محبتكم العظيمة، وأبشركم أني بخير من فضل الله، ربما فهمت القصيدة بشكل آخر”.

وتحدث عن تفاصيل الوعكة ، بقوله: “كان عارضًا بسيطًا ولله الحمد، أسبغتم علي محبة ولطف كبير، شاكر بحجم السماء، لا أراكم الله مكروهًا ولا من تحبون”.