كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن نسبة الأراضي المحمية في المملكة ستصل إلى 30% من مساحة المملكة بحلول العام 2030م، وذلك خلال مشاركة المركز في المعرض المصاحب لمنتدى السعودية الخضراء، المقام في شرم الشيخ خلال المدة من 7 إلى 18 نوفمبر.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد قربان، إن المركز يسهم في المبادرة من خلال 3 مبادرات تتمثل في: رفع نسبة المناطق المحمية، وإكثار وإعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض، وإعادة تأهيل البيئات البحرية والساحلية وإعادة تأهيل المتضرر منها.

وأشار إلى أن رفع نسبة المناطق المحمية يشمل المناطق البرية والبحرية، مشيراً إلى أن النسبة الحالية وصلت إلى 16.2% من الأراضي البرية، و5.5% من المناطق البحرية، مبينا أن المركز يستهدف وصول نسبة المناطق المحمية البرية إلى 22% والبحرية إلى 24% بحلول العام 2025م، على أن تصل النسبة لـ 30% من المناطق البرية والبحرية بحلول العام 2030م.

وتابع أن المركز ينفذ ضمن المبادرة برامج لإكثار وإعادة توطين الكائنات المحلية المهددة بالانقراض؛ من خلال مركزي الأبحاث في الرياض والطائف.