أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم جذب المسبوق أحد المأمومين من الصف عند اكتماله.

وقال عبدالكريم الخضير:”إذا جاء المسبوق والصف مكتمل ولم يستطع أن يجد فرجةً في الصف -ولو سوَّاهم وأوجد له مكانًا بينهم من غير أن يشغلهم- فإنه حينئذ ينتظر حتى يَدخل داخلٌ ليصلي معه، وإن تمكن من التقدم وصفَّ عن يمين الإمام فلا شيء عليه .

وتابع:”أما أن يَخْتَلِج مأمومًا أَخَذ مكانه في الصف وسَبَق إليه فهذا اعتداء عليه وتشويش عليه في صلاته، وما ورد في الاختلاج ضعيف، وعلى هذا لا يجوز له أن يُخرج شخصًا من مكانه في الصف الذي تقدم إليه، وحينئذٍ عليه أن ينتظر حتى يدخل أحد، وإن خشي من فوات الركعة فإنه يتقدم ويصف مع الإمام، وإن أمكنه أن يُعدِّل الصف من طرفه ووجد فرصةً فيه فهذا هو المطلوب، وإلا ينتظر؛ لأنه لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف”.