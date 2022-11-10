نوال الكويتية تستعد لحفل غنائي في موسم الرياض 

تعود الفنانة نوال الكويتية، لجمهورها بحفل غنائي جديد بعد توقفها لفترة نظرًا لتعرضها لوعكة صحية.

ومن المرتقب أن تعود الكويتية إلى جمهورها بأمسية غنائية من أمسيات موسم الرياض 2022 المميزة، بمشاركة الفنانة أميمة طالب، وذلك في الـ 18 من نوفمبر الجاري.

وقالت نوال الكويتية: “كنت أعاني من بعض الإرهاق والتعب والضغوطات النفسية والأسرية، فضلت أن ابتعد قليلًا وأسافر للحصول على قسط من الراحة لأستطيع العودة إلى نشاطي الفني بما يستحقه جمهوري”.

وتابعت:” لا صحة لما تردد حول اعتزالي للفن من أجل أسرتي وعائلتي، ولكنها كانت فترة طويلة من الراحة والاستمتاع ببعض الوقت معهم، فأحرص دائمًا على الموازنة بين أسرتي وعملي”.