أوضح برنامج سكني أنه في حال تم تخصيص منتج أرض يعطى المستفيد مهلة ستة أشهر لاستخراج رخصة بناء وسنة لبدء البناء وثلاث سنوات لاكتمال البناء.

وأشار برنامج سكني:”لا يمتلك المستفيد الصك إلا بعد الانتهاء من بناء الأرض وتقديم شهادة إتمام البناء، ويتم احتساب المدة من تاريخ توقيع العقد واستلام المنتج”.

ويتيح برنامج سكني من خلال موقعه وتطبيقه الإلكتروني استعراضها وحجز جميع الوحدات بشكل إلكتروني، بالإضافة إلى استعراض 223 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة.