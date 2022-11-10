تحدث دكتور جابير باكاري مدير هيئة تنظيم الاتصالات في تنزانيا، عن دور شبكة الـ “5G” في دعم التطور التكنولوجي.
وقال “باكاري” على هامش المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022: “إذا كنت مشترك بشبكة 4G عليا بالتحديث لشبكة 5G، و ال 5G تمثل أي تطور تكنولوجي وتساعد عليه”.
وتابع: “فتلك الشبكات هى بيئة من شأنها دعم البنية التحتية وتطويرها مخصصة للمطارات والمدن الذكية والمطارات”.
فيديو | هل شبكة الـ "5G" أسرع بشكل فائق اتصالاً وتحميلاً ؟؟#الإخبارية#GCF2022#المنتدى_الدولي_للأمن_السيبراني2022 pic.twitter.com/lLmJAPmEGy
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 10, 2022
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