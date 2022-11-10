تحدث دكتور جابير باكاري مدير هيئة تنظيم الاتصالات في تنزانيا، عن دور شبكة الـ “5G” في دعم التطور التكنولوجي.

وقال “باكاري” على هامش المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022: “إذا كنت مشترك بشبكة 4G عليا بالتحديث لشبكة 5G، و ال 5G تمثل أي تطور تكنولوجي وتساعد عليه”.

وتابع: “فتلك الشبكات هى بيئة من شأنها دعم البنية التحتية وتطويرها مخصصة للمطارات والمدن الذكية والمطارات”.