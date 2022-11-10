تحدث جيرارد بيكيه مدافع برشلونة السابق، عن سبب إعلانه الاعتزال بصورة مفاجئة خلال شهر نوفمبر الجاري وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم.

وقال “بيكيه” عن أسباب اعتزاله في الوقت الراهن: “هناك العديد من الأسباب، ويعرف الناس بالفعل أنني في بداية الموسم عقدت جلسة مع المدير الفني تشافي هيرنانديز والذي أخبرني أنه سيكون من الصعب علي اللعب كأساسي”.

وتابع: “لم تكن المشاعر من البداية هي الأفضل بشكل عام، ورأيت أن فترة التوقف هي فرصة لاتخاذ هذا القرار، ولطالما قلت إنني حين لن أكون مهما سأرحل”.

واستكمل حديثه عن قرار الاعتزال: “لم أعد أشعر كما شعرت من قبل، ورأيت أنه لم يعد لي مكان، ولكن حين ظهرت الإصابات في خط الدفاع، قررت البقاء حتى فترة التوقف لكأس العالم”.

واختتم حديثه: “ما حدث في وداع الكامب نو كان مذهلا بالنسبة لي، وأدركت مدى تقدير الجماهير لي، لكنه ليس وداعا لأنني سأستمر في الارتباط بالنادي”.