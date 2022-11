تحدث جيرارد بيكيه مدافع برشلونة السابق، عن سبب إعلانه الاعتزال بصورة مفاجئة خلال شهر نوفمبر الجاري وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم.

وقال “بيكيه” عن أسباب اعتزاله في الوقت الراهن: “هناك العديد من الأسباب، ويعرف الناس بالفعل أنني في بداية الموسم عقدت جلسة مع المدير الفني تشافي هيرنانديز والذي أخبرني أنه سيكون من الصعب علي اللعب كأساسي”.

وتابع: “لم تكن المشاعر من البداية هي الأفضل بشكل عام، ورأيت أن فترة التوقف هي فرصة لاتخاذ هذا القرار، ولطالما قلت إنني حين لن أكون مهما سأرحل”.

واستكمل حديثه عن قرار الاعتزال: “لم أعد أشعر كما شعرت من قبل، ورأيت أنه لم يعد لي مكان، ولكن حين ظهرت الإصابات في خط الدفاع، قررت البقاء حتى فترة التوقف لكأس العالم”.

واختتم حديثه: “ما حدث في وداع الكامب نو كان مذهلا بالنسبة لي، وأدركت مدى تقدير الجماهير لي، لكنه ليس وداعا لأنني سأستمر في الارتباط بالنادي”.

Gerard Piqué's last training session and team lunch to say goodbye 🥹 pic.twitter.com/8VmolftEaD

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 10, 2022