أكد المدير التنفيذي الأسبق لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، موسى المحياني، أنه يشجع الأهلي منذ نعومة أظافره، مُشيرًا إلى أن راتبه لم يصل إلى نصف الـ200 ألف ريال.

وقال المحياني خلال لقائه على برنامج برا 18 عبر قناة SSC NEWS: “أوجه اعتذاري للجماهير الأهلاوية، ولكل من ينتمي إلى النادي على ما حدث لهذا الكيان العظيم، وسبب ظهوري هو توضيح بعض الأمور”.

وأفاد بأن العمل في النادي الأهلي فخر كبير، وأن سبب عودتي للعمل في النادي نداء واجب.

وأضاف: “أن هبوط الأهلي للدرجة الأولى له مسببات كثيرة، والفريق كان في وضع فني غير جيد عندما استلمناه، وضمك والفتح كانوا يفوزون رايح جاي على الأهلي”.

وتابع : “آخر رئيس عمل باستقرار في الأهلي الأمير فهد بن خالد، وبنى في وقتها فريقًا صلبًا، وبعدها لم يستطيع أي رئيس أن يستمر أكثر من سنة، والسبب الرئيسي في وصول النادي إلى هذه المرحلة هي عدم الاستقرار، والكيانات الكبيرة مهما حدث بها ستعود”.

واستكمل حديثه قائلاً: “جميع اللاعبين الذين حضروا دون دفعة أولى بسبب أننا لا نملك المال، والإدارة اجتهدت وعملت لكن حجم الديون كان كبيرًا جدًا، والتناحر الذي يحدث حول الأهلي يضره ولا ينفعه”.

ومن جانبه، أعرب المحياني عن فخره بانتمائي الكبير لمكة المكرمة، مُشيرًا إلى أنه أهلاوي منذ نعومة أظافره والجميع يعرف هذا.

وأردف: “حاولنا ووضعنا بعض الأمور بالنادي وعلى الموجودين بالنادي أن يكملوها، والمنصب الذي أنا فيه يستحق الـ200 ألف ريال ولو أخذتها يفترض ألا يكون قضية، ولا يوجد نادي ناجح بدون هوية للنادي وموضوع الـDNA من الفئات السنية ولكن تم تضخيمه رغم أنها خطوة صحيحة”.

وأشار إلى أن هوية نادي الهلال هي من جعلته قوي ومتماسك بهذا الشكل، لافتًا أن أيّ شخص يأتي للهلال يخضع لـDNA الخاص بالفريق.

واختتم حديثه قائلاً:” لم يتقدم إلى رئاسة الأهلي عندما كان النادي بحاجة الدعم سوى زياد اليوسف وماجد النفيعي، ولا أحد يستطيع التحكم أو يدير ماجد النفيعي حتى موسى نفسه، وهو أحد أنجح الشخصيات في الوسط الرياضي والتجاري، وغير صحيح أنني أدير نادي الأهلي بالكامل، وأنا من اختارت المدرب هاسي لهذه المرحلة واتحمل هذا القرار بالكامل.”

#برا_18 | موسى المحياني:

هوية نادي #الهلال هي من جعلته قوي ومتماسك بهذا الشكل، وأي شخص يأتي للهلال يخضع لـDNA الخاص بالفريق.

⁦@musa042315⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/UISq3Vu4dB — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 9, 2022