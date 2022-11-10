نُقل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير من المستشفى، اليوم الخميس وتم إعادته لسجن “كوبر”، بمعية نائبه السابق ووزير دفاعه.

ووصف مصدر موثوق قرار التحويل للسجن، بالسياسي”، لافتًا أن جلسة المحاكمة في بلاغ انقلاب 1989 لم تتطرق إلى تحويلهم إلى السجن، مؤكدًا أنه لم يصدر قرار قضائي بذلك .

ويُشار إلى الرئيس المعزول كان يلقى العلاج بالمستشفى منذ أشهر من بعض الأمراض التي استدعت نقله من السجن.

والجدير بالذكر أن زوجة البشير قد عادت إلى الواجهة مجدداً في سبتمبر الماضي، بعد مثولها أمام قاضي محكمة الفساد في العاصمة الخرطوم، لتوضيح بعض الأمور المتعلقة باتهامات امتلاكها أراضٍ وعقارات عبر الإثراء غير المشروع.