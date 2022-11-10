كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن توفر وظائف شاغرة (44 وظيفة) لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) من المرتبة (الخامسة) إلى (الثامنة) عبر (جدارات).

وذكرت الإمارة، أن المراتب: (الثامنة، السابعة، السادسة، الخامسة)، بينما المؤهلات: (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير)، فيما الوظائف: أخصائي أمن بيانات ممارس (وظيفتان – المرتبة الثامنة)، أخصائي قانوني ممارس (3 وظائف – المرتبة الثامنة).

وتتضمن الوظائف: رئيس قسم الحقوق (5 وظائف – المرتبة الثامنة)، مصمم نظم مـمارس (وظيفتان – المرتبة الثامنة)، أخصائي أمن بيانات (المرتبة السابعة)، مطوّر برامج (4 وظائف – المرتبة السابعة)، أخصائي قانوني مساعد (9 وظائف – المرتبة السادسة).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: رئيس قسم الحقوق (14 وظيفة – المرتبة السادسة)، مصمم جرافيك مساعد (وظيفتان – المرتبة السادسة)، فني دعم تقنية معلومات مساعد (وظيفتان – المرتبة الخامسة).

وأشار إلى أنه يبدأ التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1444/04/20هـ الموافق 2022/11/14م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/04/25هـ الموافق 2022/11/19م، عبر بوابة جدارات .