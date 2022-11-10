رد عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية على سؤال حول التغيير المناخي.

وقال عادل الجبير: “أعتقد أن الحوار بالنسبة لموضوع التغيير المناخي مليء بالمشاعر والعواطف ويفقد المنطق والعلم، على سبيل المثال، الدول الأوروبية تفرض ضرائب 200% على البترول وأحد الحجج هو المناخ”.

وأضاف قائلا: “في نفس الوقت يقدمون مساعدات للفحم الذي هو أسوأ للمناخ من البترول طيب وين المنطق؟ هناك مطالبات بعدم الاعتماد على البترول والفحم وبعد ما صارت الأزمة في أوكرانيا صار في مطالبات برفع إنتاج الفحم والبترول”، مختتمًا: “هذه المواقف المتناقضة أساسها الحوار المبني على منطق وعلى أمور علمية”.