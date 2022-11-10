كشفت قناة “برايم فيديو” التلفزيونية الأسترالية، عن وظيفة الأحلام والتي تشترط على موظفيها المحتملين مشاهدة أحدث أفلامها وبرامجها التلفزيونية، مقابل الحصول على مبلغ مالي قيّم.

وتفصيلا، تبحث القناة في أستراليا عن مدمني محتوى؛ لمشاهدة أعمالها الأصلية عبر منصتها في الإنترنت والتوصية بها.

كما أن هذه الوظيفة هي عبارة عن عقد مؤقت مدته ثلاثة أشهر، إذ يمكن أن يكسب الموظفون المحتملون خلال فترة عملهم ما يصل إلى 40 ألف دولار.

وأشارت القناة إلى الهدف من هذه الوظيفة هو تمكين جمهورها من اكتشاف جميع أعمالها الجديدة.