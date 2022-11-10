النظرة الفنية للسوق السعودي بإغلاق الخميس

قال المحلل الاقتصادي، عبدالله اليمني القحطاني، اليوم الخميس، إن المؤشر العام أغلق على 11211، وبقيمة بلغت الـ 4.5 مليار ريال.

وأضاف أن السوق أغلق كاسرًا لنقطة الـ 11330 التي تكلم عنها وعن أهميتها الأسبوعي الماضي في حديثه عن السوق، لافتا إلى أنه كسرها وإغلاق أسفل منها باغلاق يومي وأسبوعي يؤكد لنا الاتجاه إلى الهدف 10600 تقريبا مرورًا بالقاع السابق 10909، إلا اذا حدث انقطاع في الموجه التصحيحية الحالية.

وتوقع ألا يحدث لها انقطاع إلا بأحداث جوهرية إيجابية تصعد بالشركات وتنهي التصحيح الحالي، متوقعا أنه بداية من الأسبوع القادم قد نشاهد ارتداد من الدعم 10909 لإعادة اختبار اـ11330، ومن ثم العودة والهبوط لتحقيق الهدف السلبي 10600 وانهاء التصحيح بالكامل.

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